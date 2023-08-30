زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر الاربعاء رئيس بلدية صيدا حازم بديع، للتهنئة بانتخابه رئيسا للمجلس البلدي.

وجرى خلال اللقاء البحث في المشاكل التي تعاني منها مدينة صيدا وبلدات الجوار وكيفية معالجتها وفق مسار يشارك ويتعاون فيه أبناء المدينة وفاعلياتها من أجل الحفاظ عليها خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.

وأكد المجتمعون على “دور الشرطة البلدية في القيام بدورها وإنجاز المهام المنوطة بها في الحفاظ على النظام”، ونوهوا “بالحلول السريعة التي أنجزت في مجالي النظافة والاطفاء”.

واكد الوفد على “تعاون حزب الله مع المجلس البلدي لما فيه مصلحة المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام