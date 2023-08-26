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August 26 2023 - 12:12

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلغورود

منذ 2 ساعة 26 August، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلغورود صباح اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “حوالي الساعة 9.00 صباحا، أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في روسيا”، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود.

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مسيرة أخرى فوق بيلغورود بعد ظهر أمس الجمعة.

المصدر: وكالات

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