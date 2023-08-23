هبة ايرانية للقطاع الزراعي اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 23 2023 - 18:18

هبة ايرانية للقطاع الزراعي اللبناني

منذ 2 ساعة 23 August، 2023
لبنان

لقاء تنسيقي بين وزيري العمل والزراعة في لبنان وكشفٌ عن هبة ايرانية للقطاع الزراعي.

 

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة