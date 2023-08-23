أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوبي غربي روسيا. وأكدت الوزارة أنه تم رصد المسيرة وتدميرها، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، قتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسيرة أوكرانية، ألقت عبوة ناسفة قرب منتجع علاجي في قرية لافي الحدودية مع أوكرانيا في المقاطعة. وتستهدف قوات كييف بين الحين والآخر بالمسيرات مقار ومنشآت مدنية على الأراضي الروسية.

وفي السياق، قامت القوات الأوكرانية بقصف حيي فوروشيلوفسكي، وكييفسكي وسط مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك. وأعلن في دونيتسك تسجيل إطلاق للنار من جانب التشكيلات الأوكرانية على قرية ياسنوبرودوفكا ووسط مدينة دونيتسك في حيي فوروشيلوفسكي وكييفسكي، اللذين أصيبا بقذيفتين من عيار 155 مم.

وأكد رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن وسط دونيتسك يتعرض لقصف عنيف، وأن المنطقة بين حيي فوروشيلوفسكي وكييفسكي في خطر.

وكان مراسل “نوفوستي” قد أفاد في وقت سابق بتعرض دونيتسك للقصف، وسماع صوت ثلاثة انفجارات وسط المدينة.

المصدر: روسيا اليوم