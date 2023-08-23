نفذ مستوطنون صهاينة الثلاثاء سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات الفلسطينيين بالقرب من بلدتي برقة وسبسطية، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وهاجموا المركبات بالحجارة، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها”، وذكرت أن “المستوطنين هاجموا أحد المنازل على أطراف بلدة برقة وسط إطلاق كثيف للرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات”.

من جهة ثانية، أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب في قرية طوبا، فيما استولت قوات العدو الاسرائيلي على مركبة بعد مداهمتها تجمع التبانة، في مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

في سياق آخر، اعتدى مستوطنون صهاينة على مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “عشرات المستوطنين تجمعوا على مدخل بيت عنون شمال محافظة الخليل ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، كما تجمع عدد آخر قرب سدة الفحص واعتدوا على المواطنين”.

وفي السياق، نصبت قوات العدو الإسرائيلي، حاجزا على مدخل بلدة حلحول، وآخر على مدخل بلدة بيت كاحل، شمال وشمال غرب الخليل، وعرقلت حركة المواطنين والمركبات.

هذا وقد اعتدى مستوطن صهيوني على أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرية برقة، شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنا اقتحم أراضي المواطنين شمال غرب البلدة، وقام برعي أغنامه فيها قبل أن يغادر المنطقة”.

ويتعمد المستوطنون رعي أغنامهم في أراضي المواطنين في مختلف المحافظات، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، ويتسبب بخسائر مادية للمزارعين الفلسطينيين، وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، تحت حماية قوات العدو الإسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا