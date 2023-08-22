أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تطلعه لفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال جلسة له تابع مجلس الوزراء الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما وأعرب في هذه الجلسة عن تطلعه إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

هذا وقد زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية يوم الخميس الماضي على رأس وفد استجابة لدعوة نظيره السعودي.

المصدر: واس