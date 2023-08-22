المتحدث باسم الحكومة الايرانية: الرئيس الايراني والملك السعودي سيلتقيان قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 13:30
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الرئيس الإيراني والملك السعودي سيلتقيان قريبا
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المتحدث باسم الحكومة الايرانية: الرئيس الايراني والملك السعودي سيلتقيان قريبا
منذ 2 ساعة
22 August، 2023
عاجل
العلاقات الايرانية السعودية
المتحدث باسم الحكومة الايرانية
ايران
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