‫الرئيس بري: أمل أن لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن الله على  ‫لبنان بدفق كرمه مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 13:30

‫الرئيس بري: أمل أن لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن الله على  ‫لبنان بدفق كرمه مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية 

منذ 2 ساعة 22 August، 2023
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