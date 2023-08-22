أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، “كشفا نفطيا جديدا” في خليج السويس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن شركة كايرون الدولية، تمكنت من تحقيق الكشف النفطي الجديد؛ من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11 بخليج السويس.

وأورد البيان أنه صادف البئر الاستكشافية، 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الزيت الخام في هذه الطبقات.

ولم يتم ذكر حجم الكشف النفطي ولا الاحتياطيات المؤكدة في البئر.

وتتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة الخليجية للاستثمار البترولي “بتروجلف”، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50 بالمئة) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك (50 بالمئة).

وفي منطقة الاكتشاف، توجد 4 آبار تنتج يوميا متوسط 23 ألف برميل من الخام، مع وجود إمكانيات لحفر 3 آبار جديدة، لاستكمال المرحلة الحالية من الاستكشاف والإنتاج معا.

ورفعت مصر وتيرة منح الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية، منذ مطلع الألفية الحالية، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي 64 مليار متر مكعب، لكنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية من الخارج.

المصدر: وكالة الاناضول