وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة “بريكس”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيمثل روسيا في اجتماعات قمة “بريكس”، وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.

وستُعقد قمة “بريكس” في جوهانسبورغ في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس، وقد تمت دعوة زعماء 54 دولة إفريقية لحضور أعمال هذه القمة.

وتضم مجموعة “بريكس”، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.

المصدر: وكالات