صدر عن سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب موقفٌ صارم من محاولات الترويج للشذوذ الجنسي وتشريعه، اعتبر فيه ان”بعض نوّاب الأمّة الفاسدين الذين يجب أن يكونوا قدوة لمجتمعاتهم نراهم اليوم يشرّعون الفساد وانسفال الأخلاق ويحاضرون بالفضيلة”.

وفي ما يلي النص الكامل لبيانه :

“بسم الله الرحمن الرحيم”

لقد طال بنا الصمت وتمادى بنا السكوت عن هول ما نسمع ونرى وكأنّ الأرض كادت أن تضجّ بهم من كثرة جورهم ومرحهم عليها والحق نقول أنّه لا بدّ للأرض أن ترج وللسماء أن تمور.

اللّهم خلقتنا على أفضل خلقة وأكمل صورة حتّى نكون أسياداً على كلّ ما في الأرض من جبال وبحار ومخلوقات. لقد سخّرت لنا البحار لخدمتنا والأجواء لسفرنا والشمس والقمر والكواكب لراحتنا ولم تطلب منّا سوى الطاعة لك والإقرار بجبروتك والامتثال لأنبيائك العاليين.

خلق لنا الجمال فشوهناه وخلق السدق والمحبة والرأفة فاستبدلناها بالكذب والحقد والظلم، وبعث فينا أرواحاً طيبة فحوّلنا بعضها إلى نفوس شرّيرة وخلقنا أزواجاً ذكوراً وإناثاً فذهب المشوهون البشعون إلى مقاربة تأبى لها النفوس ويندى لها الجبين. حتّى خرجوا اليوم في الغرب بنموذج الكلاب البشرية والعدوى تأخد طريقها لكنّ المفارقة أنّ الكلاب تشتهر بالأمانة والوفاء وأمّا هؤلاء يتشبهون بحيوانية الكلاب والهررة.

فضائح في كلّ مكان حتّى في هذا الجبل الأشمّ الذي تسلّمناه من آبائنا وأجدادنا جبل الطهارة والإباء والشرف الرفيع، نرى في بعض أوكاره فاسقين ومتواطئين وفي مؤسسات محترمة خدمت الأجيال لعقود خلت، فأين المسؤولون عنها وهم يطأطؤون رؤوسهم صاغرين بعد ما سبق لهم التقدير والاحترام. بل أين بعض نوّاب الأمّة الفاسدين الذين يجب أن يكونوا قدوة لمجتمعاتهم نراهم اليوم يشرّعون الفساد وانسفال الأخلاق ويحاضرون بالفضيلة.

اللهمّ عجّل الفرج علينا وخلّصنا من هذه الطغمة التي تسير بنا إلى الهلاك.”

المصدر: بريد الموقع