ميقاتي يطلب التواصل مع الجهات الصينية لاستقطاب المشاريع خاصة المتعلقة بالكهرباء

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي السبت رئيس “مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية” وائل خليل ياسين في السراي الحكومي، وذلك خلال جولة الاخير على القيادات اللبنانية بهدف تقريب السعي لحل الازمة اللبنانية واعادة اطلاق عجلة العلاقات اللبنانية الصينية.

وجرى خلال اللقاء التباحث في كيفية تعزيز العلاقات اللبنانية الصينية وامكانية الدفع بالشراكة بين البلدين، وقد كلف ميقاتي ياسين بالتواصل مع القيادات الصينية والشركات العامة والخاصة بهدف جلب الاستثمارات والمشاريع وخاصة ما يتعلق بحل ازمة الكهرباء وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس الصيني شي جينيينغ في الرياض خلال لقاءه مع الرئيس ميقاتي.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصينية، اكد ياسين ان “الصين لطالما اكدت وقوفها الى جانب لبنان وهي حكومة وشعبا تؤكد دائما انها مستعدة للمساهمة في اي مشاريع في لبنان وخاصة الكهرباء”، واوضح “لقد طرحنا سابقا سلسلة ضخمة من المشاريع المشتركة الصينية اللبنانية وقد لاقت ترحيبا لدى الجانب الصيني وسنتابع ذلك حتى نصل الى خواتيم ايجابية تعيد للبنان نهضته وازدهاره”.

المصدر: مراسل الموقع