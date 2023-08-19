مواطنون مكسيكيون يستعدون لوصول إعصار “هيلاري” شمال البلاد اليوم وسط تحذيرات من تزايد حدته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 13:12
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مواطنون مكسيكيون يستعدون لوصول إعصار “هيلاري” شمال البلاد اليوم وسط تحذيرات من تزايد حدته
منذ 18 mins
19 August، 2023
اعصار هيلاري
المكسيك
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