مواطنون مكسيكيون يستعدون لوصول إعصار “هيلاري” شمال البلاد اليوم وسط تحذيرات من تزايد حدته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 13:12

مواطنون مكسيكيون يستعدون لوصول إعصار “هيلاري” شمال البلاد اليوم وسط تحذيرات من تزايد حدته

منذ 18 mins 19 August، 2023
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