بالفيديو | مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار “دقيقة” جنوب نابلس

قتل مستوطنان صهيونيان، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وفي بداية الحدث، أفادت وسائل إعلام العدو أن ما جرى عملية جنائية، إلا أنه تراجع بعد وقت قصير، مؤكداً أن “عملية إطلاق النار التي وقعت في حوارة نفذها فلسطيني، وأدت لمقتل مستوطنين اثنين، والمنفذ انسحب من المكان”.

وفقاً لتحقيقات جيش الاحتلال، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب حوارة تمكن من الانسحاب بعد أن أصاب إثنين من المستوطنين بجراح بالغة الخطورة.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.

وانطلقت دعـوات شبابية لإتلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة، والمناطق المجاورة حيث بدأت قوات الاحتلال بالاستنفار بحثاً عن منفذ إطلاق النار.

المصدر: فلسطين اليوم