وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال عنصر الدعم الرئيسي لهجوم شاهجراغ الإرهابي

أعلنت وزارة الأمن الايرانية أنه بين حادثتي مرقد شاهجراغ، تم اعتقال أو قتل 196 إرهابياً تكفيرياً، وتم القبض على العنصر الرئيسي الداعم للعمليات الإرهابية الأخيرة والمرتبط مباشرة بقادة داعش.

وشرحت وزارة الأمن، الإجراءات المتخذة لمواجهة العناصر التكفيريّة والتعرف علهيم، وأعلنت عن اعتقال أو إعدام 196 تكفيرياً في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على مرقد شاهجراغ.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم القبض علي العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة، والذي له صلة مباشرة بقادة تنظيم داعش الإرهابي. وقدمت وزارة الأمن في البيان، التعازي باستشهاد اثنين من المواطنين، سائلة الله تعالى أن يمن بالسلامة والصحة على المصابين في هذا الحادث المرير.

وقالت: قبل الحادث الذي شهده هذا الحرم الشريف، العام الماضي ، خطط عملاء الإرهاب التكفيري لتنفيذ عمليات إرهابية في الأماكن المقدسة والبقاع المتبركة وغيرها من أماكن تجمع رجال الدين في البلاد وأعلنت أن هذه المؤامرات أحبطت من خلال الجهود اليقظة والمتواصلة لقوات الأمن وتعاون حراس الأمن الآخرين في البلاد.

وأضاف أن قدرة الأجهزة الأمنية في منع تنفيذ هذه العمليات الإرهابية دفعت مبدعي الإرهاب التكفيري إلى تغيير استراتيجيتهم وإرسال إرهابيين غير إيرانيين. و من هذا المنطلق، في هجوم العام الماضي، تم اختيار جميع أعضاء الفريق الإرهابي ، بما في ذلك العناصر العملياتية والدعم وإدارة المسرح ، من العناصر الأجنبية ودخلوا البلاد قبل أيام قليلة فقط من العملية.

كما أعلن في البيان الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي تم التعرف على جميع أعضاء ومنتسبي هذا الفريق الإرهابي وعدد من العملاء الذين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات مماثلة أو الأشخاص الذين كانوا علي صلة بالإرهاب التكفيري و تم اعتقالهم وذلك من خلال تنفيذ تدابير أمنية وتقنية ومعلوماتية واسعة النطاق.

وأضافت “تم اعتقال 26 من العملاء التكفيريين ، جميعهم من غير الإيرانيين الذين كانوا يحملون جنسية جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان في العمليات المتعلقة بهجوم العام الماضي”.

وتابعت “أن هذه الجماعة الإرهابية التي أنشأها داعش ، والتي تولت مسؤولية عمليات وهجوم العام الماضي، أعلنت أنها ستشن عملية انتقامية بعد محاكمة ومعاقبة عدد من مرتكبي تلك الجريمة وبعد ذلك ، أرسل العديد من الإرهابيين إلى أرض إيران الطاهرة ، وقتلوا جميعا إما في المبدأ أو على حدود البلاد ، في الاشتباكات مع قوات الأمن الإيرانية ، أو تم اعتقالهم أو محاكمتهم في الداخل. ومنذ الهجوم الأولى إلى الثاني علي المرقد المقدس ، قُتل أو اعتقل 196 إرهابياً تكفيرياً”

وأضافت “أن مرتكب العمليات الإرهابية الأخيرة هم من الإرهابيين التكفيريين الذين دخلوا البلاد فهو أيضًا مواطن من طاجيكستان مثل الإرهابي الذي قتل العام الماضي ومر عبر طاجيكستان وتركيا وباكستان ليدخل إيران. ثم تدرب في ولاية بدخشان الأفغانية ودخل البلاد بشكل غير قانوني من الحدود الشرقية و كان أيضًا على اتصال مع القادة الرئيسيين للعملية من خلال تلغرام لتلقي التعليمات والأسلحة . وقام بتنفيذ عمليات إرهابية 13 أغسطس 2023”.

وأعلن عن اعتقال عناصر مهمة أخرى أرسلتها المراكز التي ترعي الإرهابيين إلى إيران في الأيام الأخيرة.

وجاء في هذا البيان أن قوات الأمن الإيرانية قد استخدمت كل قوتها وجهودها للمواجهة مع مختلف أشكال الإرهاب وإحباط سيناريوهاته المختلفة حتى الآن فإنهم سيعملون بجد أكثر من ذي قبل من أجل ضمان أمن البلاد والشعب، من خلال زيادة وتقوية التعاون والتآزر وتطبيق جميع التدابير اللازمة وسيواصلون التحقيق الشامل في الحادث الأخير.

وأضافت: نحن لا نتوقع شيئاً من النظام الأمريكي الذي أنشأ داعش ويسعى الآن وراء “إحياء جثته النتنة” بعد تدميره على يد جبهة المقاومة الإسلامية. لكن صمت الأوروبيين المتشدقين بمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية الأخيرة ، إلى جانب بهجة وسائل الإعلام التابعة لهم في هذا الصدد ، ليس فقط مثالًا واضحًا آخر على نفاقهم وازدواجية المعايير بل يدل علي عنوان آخر للنادي الذي يخلق الإرهاب التكفيري ويدعمه.

المصدر: وكالة تسنيم