وزارة الطاقة: أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ ال٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 19:02

وزارة الطاقة: أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ ال٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة

منذ 36 mins 18 August، 2023
وزارة الطاقة
لبنان

أكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أن “لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة إلى الفيول العراقي”.

ولفتت إلى أن “أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ ال٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا ١٩٣ مليون دولار إلى الآن، ويبقى ١٠٧ مليون دولار”.

وتناولت “خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة ٥٨ مليون دولار، لا ٨٠ مليونا، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه”.

ودعت الوزارة “من لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه إلى الجهة المعنية أي إلى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي”، مشيرة إلى أن “كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف والمولدات الخاصة”.

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