المفتي قبلان: لتنشيط العمل كي نمنع سقوط مشروع الدولة المتهالك

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “رغم أن البلد مأزوم والمصالح الوطنية بحاجة ماسة لتشريع الضرورة ولحكومة الضرورة، إلا أن البعض لا يهمه من البلد إلا الارتزاق، وإلا فليغرق لبنان بأكمله”.

وأكد المفتي قبلان أنه “من المهم أن يدرك الجميع حاجة البلد الماسة للتنسيق الكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي وباقي مكونات القرار السياسي والمالي، لأن سقف اللعبة الدولية مفتوح والضغط على لبنان مستمر”، وتابع “المطلوب تنشيط عمل الدولة والقوى السياسية كي نمنع سقوط مشروع الدولة المتهالك، وإلا سنكون دخلنا عمليا في المحذور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام