وزير الدفاع الصيني يؤكد استعداد بلاده تطوير العلاقات العسكرية مع ايران

وجاء تصريح وزير الدفاع الصيني “لي شانغ فو” خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس الوفد العسكري الايراني العميد طيار عزيز ناصر زاده ، على هامش المنتدى والمعرض العسكري الدولي لروسيا في موسكو.

وسبق أن حضر العميد ناصر زاده الاثنين، وهو اليوم الأول من زيارته إلى موسكو، المعرض الروسي التقني العسكري الدولي المعروف باسم منتدى الجيش 2023 في باتريوت بارك غرب موسكو وعقد اجتماعات مع بعض المسؤولين المشاركين، ورافق وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شايغو ، في زيارة جناح إيران في هذا المعرض.

كما أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، في لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي.

وعقد العميد ناصر زاده اجتماعاً منفصلاً مع وزير الدفاع الكازاخستاني على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، وكذلك التقى نواب وزراء دفاع أوزبكستان وفنزويلا والسعودية بشكل منفصل.

وفي هذه الاجتماعات ، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية ، وجرى التاكيد على ضرورة التطوير الشامل للتعاون العسكري الثنائي.

وعرضت الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية إيران الإسلامية ، خلال مشاركتها النشطة في معرض الجيش الروسي 2023 ، عن جوانب مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية الايرانية.

وفي وقت سابق، شرح نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، في كلمة له في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو، آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول متطلبات تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتأثير الثورة الإسلامية في الظروف الحالية للانتقال في النظام الدولي.