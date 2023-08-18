مركز المصالحة الروسي: اقتراب خطير لطائرتين للتحالف من مقاتلتين روسيتين فوق سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حادث اقتراب خطير لطائرتين من نوع “إف-35” تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من مقاتلتي “سو-35” روسيتين فوق سوريا.

وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن حادث الاقتراب الخطير وقع يوم 16 أغسطس بين الساعة 11:10 و11:37 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 7 آلاف متر.

وأشار إلى أن الطائرتين الروسيتين كانتا تنفذان تحليقا روتينيا بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا.

وأضاف أن الطيارين الروس “أظهروا مهارة عالية واتخذوا الإجراءات اللازمة لتفادي الاصطدام بطائرتي التحالف في الوقت المناسب”.

وذكر أن التحالف انتهك بروتوكولات تفادي الصدام 13 مرة خلال اليوم الأخير، موضحا أن الحديث يدور عن تحليقات الطائرات المسيرة غير المتفق عليها مع الجانب الروسي.

المصدر: روسيا اليوم