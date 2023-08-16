استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاربعاء وفدا علمائيا برئاسة رئيس “مجلس علماء فلسطين ” الشيخ حسين قاسم.

وهنأ الوفد “قيادة حزب الله بذكرى الإنتصار الاستراتيجي عام 2006 والذي أسس للعديد من الإنجازات والإنتصارات في كل المنطقة”، ونوه “بجهود حزب الله السياسية والميدانية لوقف الإقتتال وتثبيت وقف اطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها في مخيم عين الحلوة”.

وأكد المجتمعون “تبني كل مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في بيروت وفي صيدا والمضي في التحقيق للوصول إلى نتائجه بتحديد المتورطين في الجرائم الأخيرة وتسليمهم للقضاء اللبناني لنيل عقابهم”، وحيوا “الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يسطرون الملاحم والبطولات يوميا مع العدو الصهيوني رغم الظروف القاسية التي يعانون منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام