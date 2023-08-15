أعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 800 جندي أوكراني خلال يوم، كما أفادت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت أربعة صواريخ مجنحة بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز SCALP-EG.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الدفاع الروسية عن إسقاط هذا النوع من الصواريخ التي أعلنت باريس الشهر الماضي عن تزويد قوات كييف بها لدعم “هجومها المضاد”.

وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية واصلت خلال 24 ساعة الماضية محاولة الهجوم على كل المحاور الأساسية باستثناء خيرسون.

وفي ما يلي أهم ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

– محور زابوروجيه – صد 3 هجمات وخسائر العدو تشمل أكثر من 200 جندي و5 دبابات وعددا من المعدات العسكرية الأخرى

– محور كوبيانسك – صد 6 هجمات والقوات الأوكرانية تخسر 100 جندي

– محور دونيتسك – صد 11 هجمة الخسائر الأوكرانية تبلغ 230 عسكريا

– محور كراسني ليمان – صد 3 هجمات والقضاء على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا

– محور جنوب دونيتسك – تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية وتصفية نحو 200 جندي

– محور خيرسون – خسائر العدو من النيران الروسية تبلغ 35 عسكريا

-إصابة قوات ومعدات عسكرية معادية في 172 منطقة

-تدمير محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-50 على محور كوبيانسك وأخرى من طراز AN/TPQ-37 على محور جنوب دونيتسك

-تدمير مستودع ذخيرة في زابوروجيه

-اعتراض قذيفتين من راجمة الصواريخ “أوراغان” وإسقاط 25 طائرة أوكرانية بدون طيار

-مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و246 مروحية، و5761 طائرة بدون طيار، و431 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11315 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5893 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و12246 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: الدفاع الروسية