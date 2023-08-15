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August 15 2023 - 09:24

بحرية العدو الاسرائيلي اعتقلت اثنين من صيادي غزة

منذ 37 mins 15 August، 2023
بحر غزة
فلسطين

أكد مسؤول لجان الصيادين في غزة زكريا صباح اليوم الثلاثاء أن “زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت صيادين اثنين، وصادرت حسكتهما المجداف من بحر شمال قطاع غزة”.

وأوضح بكر أن “قوات الاحتلال المتمركزة بالزوارق الحربية في عرض بحر شمال القطاع اعتقلت صيادين اثنين من عائلة السلطان وصادرت حسكتهما أثناء عملهما على بعد ميلين قبالة ساطئ الواحة شمال القطاع”.

وأشار بكر إلى أن “زوارق الاحتلال اقتادت الصيادين إلى جهة مجهولة”، ولفت الى ان “الزوارق صادرت الحسكة لترسيها في ميناء أسدود”.

يشار إلى أن زوارق العدو الاسرائيلي تتعمد يوميا مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر: فلسطين اليوم

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