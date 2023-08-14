أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، أنه تم حفر أكثر من 120 ألف قبر جديد في أوكرانيا بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال ماكغريغور: “أوكرانيا دُمرت، وانخفض عدد سكانها إلى 19-20 مليون نسمة. وتقدر خسائر القوات الأوكرانية بحوالي 350-400 ألف شخص”.

وتحدث عن صور جديدة من الفضاء تُظهر قبورا تم حفرها مؤخرا للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد الفاشل. ووفقا للحسابات فإن العدد التقريبي للضحايا خلال هذه الفترة حوالي 123 ألف شخص.

وتابع: “هذه كارثة يجب وضع حد لها”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 150 ألف قتيل وجريح منذ شباط/ فبراير 2022، مع تزايد رفض الكثيرين الالتحاق بالتجنيد ودفع الرشاوى في شعب التجنيد ومحاولة الفرار.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية