شدد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان على أن “حماية الدولة والبقاء ضمن معناها السيادي الوجودي وتأكيد مصالحنا الوطنية وسلمنا الأهلي، تتطلب أن نفهم أن هذا البلد يقع على خط مصالح دولية إقليمية ملتهبة”، وتابع “لذا فإن عشرات الأجهزة الأمنية الدولية والإقليمية تستبيحه بألف ساتر وساتر ولها مطابخها وأدواتها المالية والإعلامية والتخريبية وجيوشها الملوّنة وقدراتها الفائقة بالشحن الطائفي والتحشيد والتجريم وتبديل الوجوه والرقص على دماء الضحايا”.

وقال المفتي قبلان الاحد “المطلوب حماية لبنان النشأة ببصمة البطريرك الحويك ولبنان المحرر والمحمي ببصمة المقاومة”، واضاف “للتاريخ الشاهد نذكر أنه يوم احتل الإسرائيلي بيروت انتهى أو كاد ينتهي لبنان، فلم يعد ثمة دولة أو كيان دستوري أو جيش أو مؤسسات وطنية أو شعب حر، ويوم انتهى كل شيء تأسست المقاومة لتكون ذخيرة الإنقاذ الوطني”، وتابع “بعد ملاحم تاريخية استعادت المقاومة البلد والدولة والسلطة والمؤسسات واستنقذت لبنان، ولا طمع للمقاومة إلا بحماية لبنان بصيغة كيانه وتعدده وتنوعه ودولته الجامعة ومؤسساته الوطنية”.

وأكد المفتي قبلان ان “سلاح المقاومة يشكل الذخيرة الاستراتيجية للدولة والشعب والجيش والمؤسسات الوطنية”، وأضاف “لذلك، حماية لبنان الدولة والمؤسسات والشعب من حماية المقاومة وتحييدها عن الأجندة الطائفية واللعبة الدولية والواجب الأقدس يكمن بحماية وحدتنا الوطنية وعدم الإنجرار للعبة الإعلام المطبوخ بسم الفتنة الدولية الإقليمية”، ولفت الى ان “منطق الدولة والمقاومة تكاملي ووجودي للكيان والدولة والطوائف وتنوعها وتعددها وخياراتها”.

وقال المفتي قبلان إن “الضرورة الوطنية تلزمنا بحماية العيش المشترك والإحتكام للبيانات الوزارية لأن المشاريع الدولية الإقليمية تريد لبنان مجرد مستنقع وخراب وحرب أهلية”، وتابع “الحل بالسياسة، وأهم مطبخ الآن للتسويات مجلس النواب، لأن القضية قضية استنقاذ دولة ومصالح وطنية، ورئاسة الجمهورية بهذا الظرف ليست مجرد عدد بل صمام أمان وطني، والإنقاذ الوطني الآن يمر بتسوية رئاسية حكومية قوية وسريعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام