رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “أهلنا ‏الاوفياء في لبنان وقفوا على الدوام الى جانب المقاومة وساندوها ودعموها بكل ‏أشكال الدعم وصمدوا وتحملوا وثبتوا وقدموا التضحيات ولا يزالون على طريقها”.

وأشار الشيخ دعموش خلال خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت الى ان “كل اللبنانيين يعرفون حجم الانجازات التي ‏صنعتها المقاومة للبنان وحجم التضحيات التي قدمتها من اجل الدفاع عن اللبنانيين ‏بكل طوائفهم ومكوناتهم، سواء في مواجهة العدو الصهيوني او في مواجهة الارهاب ‏التكفيري”.

ولفت الشيخ دعموش الى ان “البيئة المسيحية عموما تعرف هذه الحقائق عن المقاومة ‏وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه المليشيات المسيحية والاعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الاكاذيب ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلا نهارا ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخا معاديا ‏للمقاومة لدى المسيحيين”، وتابع ان “ما جرى اول امس في الكحالة هو نتيجة هذا التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني” . ‏

واعتبر الشيخ دعموش أن “كل مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الابواق ‏السياسية والاعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق واثارة ‏الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة”، واكد ان “في لبنان قوى ومقاومة ‏عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة وتعرف كيف تتصرف بحكمة وهي حريصة ‏على وحدة البلد وسلمه الاهلي وترفض ان تنجر الى فتن داخلية”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام