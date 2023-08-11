سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، ومن بين ما تم اصطياده، وجدوا مخلوقا غريبا له 20 ذراعا.

ووفقًا لدراسة نُشرت في 14 يوليو/ تموز، في مجلة “Invertebrate Systematics” كان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية “الخفية” المعروفة باسم “بروماتشوكرينوس”، أو نجوم ريش القطب الجنوبي.

وأشار الباحثون إلى أن نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات “كبيرة” يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء “ويختلف شكلها” عند السباحة.

وجمع الباحثون خلال استطلاعاتهم 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعا جديدا، باسم”بروماتشوكرينوس فراغاريا”، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.

وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعا متفرعة من جسمها المركزي “الشبيه بالفراولة”.

ولفت الباحثون إلى أنه يمكن أن يتراوح لونه من “أرجواني” إلى “ضارب إلى الحمرة الداكنة” ولم يقدم الباحثون قياسات للحجم الكلي للحيوان.

وتظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات، وتبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبًا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة تقريبًا.

وأطلق الباحثون على هذا النوع الجديد “فراولة “بسبب” تشابه شكل (الجسم) مع الفراولة، بحسب “sports.yahoo”.

وقال الباحثون إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي عثر عليها في جميع أنحاء المحيط الجنوبي من أعماق تتراوح بين نحو 215 قدمًا ونحو 3840 قدمًا.

المصدر: سبوتنيك