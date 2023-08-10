تقبُّل التعازي بالشهيد احمد قصاص وبدء مراسم تشييعه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 15:24

تقبُّل التعازي بالشهيد احمد قصاص وبدء مراسم تشييعه

منذ 56 mins 10 August، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

جرى تقبُّل التعازي بالشهيد احمد قصاص في قاعة الحوراء زينب (ع) قبل تشييعه الساعة 3 عصر اليوم الى روضة الشهداء في الغبيري. وكان وصل جثمان الشهيد الى القاعة قبل حوالي ساعة واستقبله اهله واهل المقاومة وتقبل اهله وحزب الله التعازي والتبريكات ثم بدأت مراسم التشييع.

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وفي خلال التعازي اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان للمنار ان الشهيد احمد قصاص هو شهيد كل الوطن ومن حماة الوطن وانضم الى قوافل الشهداء التي حمت كل لبنان ولم تحم طائفة فقط ولن نقبل ان تسقط دماؤه في اتون فتنة الشياطين ولن ننجر الى الفتنة التي يريد اشعالها الاميركي والصهيوني.

الشيخ عبد الله جبري امين عام حركة الامة اكد للمنار ان الشهيد هو شهيل كل اللبنانيين وان هذا السلاح هو لحماية كل الطوائف.

مدير الاخبار في قناة المنار علي حايك اكد على الدور الرسالي للاعلام في عدم تأجيج الاوضاع.

 

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