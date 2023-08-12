الشيخ قاسم: ندعو القوى الأمنية والقضائية أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 19:50

الشيخ قاسم: ندعو القوى الأمنية والقضائية أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية

منذ 3 ساعة 12 August، 2023
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