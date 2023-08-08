قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بسام مولوي إنه “يتفهم هواجس الإخوة العرب، إلّا أنّه لا توجد معطيات عن إمكان حصول خضات أمنيةطن وتابع “كما أن المعطيات تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة ولا مؤشرات حول إحتمال تمدّدها إلى مخيمات أخرى”.

ورفض مولوي “رفضًا قاطعًا وجود السلاح المتفلت”، وشدد على أن “المطلوب هو عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية”، واكد على “الرفض القاطع لأن يكون لبنان صندوق بريد لتوجيه رسائل أو مسرحًا لتصفية حسابات فلا تهاون بهذا الأمر”، ولفت الى ان “الأمن خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتجاوزه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام