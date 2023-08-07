في خطوة هي الاولى من نوعها، تم اطلاق مشروع فريد ويعتبر الاول على مستوى لبنان، تحت عنوان “زيتونة” على ان يتم تشجير 10452 شجرة زيتون على امتداد الوطن.

مؤسسة “بصمة” الاجتماعية للعمل الانساني أطلقت مشروعها، برعاية وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وحضور مفتي الجمهورية اللبنانية ممثلاً بمفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، وعدد من الفعاليات السياسية والحزبية وحشد من العلماء ورؤوساء البلديات، ومن ابناء المنطقة.

بداية تحدث مؤسس مؤسسات “بصمة” الدكتور بسام الطراس، شكر مفتي الجمهورية والمُفتين وصاحب الرعاية وزير الزراعة والنواب والوزراء وفعاليات البقاع من كل الأحزاب والأطياف ووسائل الإعلام وكل الشركاء في النجاح وتقديم الخدمات.

ثم تحدث المفتي وفيق حجازي ممثلاً مفتي الجمهورية، فشكر الحضور والوزير ونقل تحيات المفتي دريان لأبناء منطقة راشيا وتمنى الاهتمام بالبقاع وراشيا، وخاصة بالمزارعين.

راعي الحفل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، قال “شرف لي أن أكون بينكم لإطلاق مشروع تسجيل 10,452 شجرة زيتون مباركة، وهذا المشروع يؤسس لقطاع زراعي واعد مستدام، وفق استراتيجية تعتمد الشراكة كأساس بين الدولة وبين القطاع الأهلي والمدني والمهني والخاص إن الشراكة مع المجتمع الأهلي هي خيار اتخذناه في وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع بكل تفاصيله وفق رؤية واحدة تعتمد تأمين الأساسيات للقطاع يبدأ بمياه للري مرورا بتأمين الطاقة وصولاً إلى حلقة وصل بين المنتج والمستهلك”، وفي هذا الخصوص تابع وهنا دور ريادي تلعبه الجمعيات والتعاونيات والنقابات، في السوق الداخلي وقال: فتح الأسواق وتوسيع الأسواق الخارجية أساس رؤيتنا الزراعية إننا في وزارة الزراعة منفتحون على الشراكة مع كل مهتم خصوصا المنظمات الدولية والدول المانحة التي نشكرها على التعاون بحده الأدنى، ويد العون والشراكة في التخطيط والتنفيذ ونؤكد أن اليد ممدودة دائما تحت سقف رؤية وطنية واحدة واستراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية”.

وتوجه الى ابناء منطقة راشيا بالقول هذه الارض الطيبة تحتاج العناية والرعاية، واعداً الاهالي ان هذه المنطقة ستكون الهاجس في وزارة الزراعة.

وفي الختام تم قطع شريط عن لوحة تجسد شجرة الزيتون. كما تم توزيع دروع تكريمية.

المصدر: موقع المنار