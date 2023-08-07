كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنه كان هناك تخوف قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من الفراغ في المنصب وخاصة بعد حديث النواب الاربعة للحاكم عن الاستقالة.

ولفت جباعي في مقابلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار، الى أن ما أراح الاسواق هو استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري للمنصب، معتبراً أنه منصوري خلق نوعا من الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي للمرحلة المقبلة.

وأشار جباعي إلى أن البلد مبني على ثلاث سياسيات في الاقتصاد، سياسة اقتصادية تضعها الحكومة، وسياسية مالية يكون فيها نظام ضريبي منطقي، وسياسة نقدية تتماهى مع السياسة المالية والسياسة الاقتصادية.

وحول طريقة عودة أموال المودعين، اعتبر جباعي أن على المجلس النيابي أن يقر مشروع قانون حفظ أموال المودعين كما هي مهما طال الزمن، كافشا عن الموجود لدى المصرف المركزي من أموال المودعين.

من جهة أخرى، أكد جباعي أن لا مناص أمام الحكومة إلا الذهاب الى تعديل الموازنة، مشيرا إلى أن لدى الدولة الكثير من الموارد يمكنها استغلالها والاستفادة منها لتحسين الموازنة.

المصدر: موقع المنار