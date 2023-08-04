في حلقة من اعداد ديما جمعة في برنامج الخط الساخن بعنوان “في الشمال جولات تفتيش ورقابة: لا تهاون في سلامة الغذاء” تحدث رئيس لجنة الصحة وسلامة الغذاء في بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة عن واقع بلدية طرابلس من ناحية تشكيل اللجان الصحية للرقابة والتوعية

واكد الدكتور كريمة ان بلدية طرابلس هي من اكبر بلديات لبنان و لديها فرق من الاختصاصين لرقابة سلامة الغذاء وغيرها ورغم كل الظروف الصعبة التي التي تمر بها البلديات في لبنان تمكنت البلدية من تزويد الفرق بالمعدات وتمكينهم عبر الدورات التدربية والتنسيق مع جميع الوزارات لتقديم الخدمات الصحية الافضل

“خصوصية العمل الرقابي لمدينة طرابلس”

واعتبر مديرية حماية المستهلك في مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال المهندس محمد موسى ان الرقابة تختلف بحسب الواقع الامني للاحياء وبحسب الثقافة التي يمتلكها المواطنين من ناحية وتقبلهم لمفهوم الرقابة واهميتها ومن جهة اخرى ترتبط بمدى ثقتهم بالعمل الرقابي خاصة أن مدينة طرابلس تتميز بكثافة سكانية ووفرة في المؤسسات التي تقدم الغذاء.

” جولة للزميل فادي منصور في اسواق طرابلس”

في جولة ميدانية قام بها الزميل فادي منصور مراسل المنار في الشمال على الاسواق في طرابلس استطلع آراء المواطنين حول الرقابة على سلامة الغذاء واهميتها، اعتبر بعض المواطنين ان الرقابة ينبغي ان تتشدد بشكل اساسي على ثمن السلع وجودتها، وفي مقابلة لاحد اللحامين شرح كيف يحافظ على برودة اللحوم من خلال تأمين الطاقة.

“جولة على مراقبة سلامة المياه في طرابلس”

استمرت جولة الزميل فادي منصور على محلات تعبئة المياه حيث طالب المواطنون الدولة بضرورة فحص المياه بشكل دوري لأنها الشريان الحياتي للإنسان واكدوا غياب الرقابة عليها في الاحياء الشعبية لمدينة طرابلس

“نشاط الدائرة الصحية لبلدية طرابلس”

اكد رئيس لجنة الصحة وسلامة الغذاء في بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة انه منذ ظهور الكوليرا بدأت بلدية طرابلس القيام بفحوصات مخبرية لكافة مؤسسات تعبئة المياه المرخصة وغير المرخصة على السواء وتحدث عن توجيه انذارات لاصحاب المحال غير المرخصة واعطاء مهل من اجل تنظيم وضعهم القانوني وضمان عناصر نظافة وسلامة المياه، وكذلك تحدث عن تلف البلدية لكل البضائع منتهية الصلاحية واللحوم الفاسدة التي يتم الكشف عليها دون التهاون في هذا الملف

“دور حماية المستهلك بالرقابة في طرابلس.”

تحدث مراقب في مديرية حماية المستهلك مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال المهندس محمد موسى عن دوريات تقوم بها وزارة الاقتصاد في الشمال على جميع المحلات وفي جميع الاحياء ضمن المحافظة، واعتبر انه رغم الاضرابات التي تسود القطاعات العامة لا تزال الرقابة مستمرة على محلات تعبئة المياه ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم ولكن المشكلة تكمن بقلة عديد المراقبين مما يعيق سهولة العمل ويشكل هذا النقص مشكلة يعانون منها