حركة حماس: عملية معاليه أدوميم تأتي دفاعا عن المسجد الاقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2023 - 17:10
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حركة حماس: عملية معاليه أدوميم تأتي دفاعا عن المسجد الاقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين
منذ 43 mins
1 August، 2023
عاجل
حماس
عملية معاليه أدوميم
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