حركة حماس: عملية معاليه أدوميم تأتي دفاعا عن المسجد الاقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2023 - 17:10

حركة حماس: عملية معاليه أدوميم تأتي دفاعا عن المسجد الاقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين

منذ 43 mins 1 August، 2023
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