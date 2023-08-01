الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2023 - 12:40

الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

منذ 37 mins 1 August، 2023
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، حتى يوم السبت حيث يتحول الى حار نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار درجات الحرارة عل الساحل وفي المناطق الجبلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح أحيانا كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على لساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 ردجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة