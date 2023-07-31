تناول الطعام من الأمور الضرورية التي يتشارك فيها كل سكان الكرة الأرضية. ويزود الطعام بمختلف أشكاله كل ما يحتاجه جسم الإنسان من طاقة، من أجل القيام بمهامه اليومية، والبقاء على قيد الحياة.

وتختلف طريقة تناول الطعام من شخص لآخر. فهناك من يأخذ كامل وقته في تناول طعامه سواء أكان وحيدا أو مع آشخاص آخرين. بينما يفضل البعض الآخر أكل طعامه بسرعة كبيرة.

ويبدو أن تناول الطعام وحده لا يكفي للتزود بالطاقة، والحفاظ على الصحة بل أيضا طريقة تناوله، والتي قد تتسب في انعكاسات خطيرة على الصحة إن لم تكن بالطريقة المناسبة.

ففي دراسة صادرة عن جامعة “هيروشيما” اليابانية قسّم خبراء مجموعة من المشاركين إلى ثلاث مجموعات. واحدة تأكل الطعام بسرعة، وواحدة بطريقة بطيئة والأخيرة بطريقة طبيعية، من أجل معرفة تأثير طريقة تناول الطعام على الإنسان، حسب ما أورده موقع مجلة “فوكس” الألمانية

وفي البداية، لم تظهر أعراض المرض أو الضعف على أي من المجموعات، بيد أنه بعد مرور خمس سنوات لاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 89 بالمئة لارتفاع ضغط الدم، والوزن الزائد، ومقاومة الأنسولين واضطراب الدهون.

وأوضحت الدراسة اليابانية أن الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة يعانون من زيادة في الوزن، لأن الشخص الذي يأكل بسرعة لا يشعر بالشبع، وبالتالي يأكل الطعام أكثر مما ينبغي عليه أكله.

ولفتت الدراسة أن الحفاظ على صحة جيدة والتمتع بقوام جيد لا ترتبط فقط بما يتم تناوله، لكن أيضا بمدى سرعة تناوله.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور تاكايوكي ياماجي “عندما يأكل الناس بسرعة، فإنهم عادة لا يشعرون بالشبع ومن المرجح أن يتناولوا كميات زائدة من الطعام”. وأضاف: “تناول الطعام بسرعة يسبب تقلبات أكبر في مستوى الغلوكوز، مما يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، فتناول الطعام ببطء قد يكون تغييرًا حيويًا في نمط الحياة للمساعدة في منع متلازمة التمثيل الغذائي”، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

الأكل بطريقة صحية

من جهة أخرى يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة والفعالة من أجل الأكل بطريقة صحية وطبيعية، وبعيدة كل البعد عن الأكل بسرعة. ومن بين هذه الخطوات تدريب نفسك على تناول الطعام بوعي وانتباه، إذ يمكن أن تخصص وقتا ثابثا لتناول الطعام (20 دقيقة على الأقل).

وخلال هذه الوقت ابتعد عن الهاتف المحمول ودع التلفزيون مُغلقا. كما يُفضل أن تتجنب أكل الطعام وأنت واقف، بل اجلس بشكل مريح وامنح جسمك شعورا بالهدوء والاسترخاء، وفق ما ذكره موقع “20min”.

أيضا، تناول قضمات صغيرة من الطعام وامضغها بشكل مثالي، حيث تساعد هذه الطريقة على تناول الطعام بشكل صحي ولفترة أطول. كما يمكن أكل الطعام في أطباق صغيرة، وتساعد هذه الطريقة على عدم الإفراط في تناول الطعام، حسب نفس المصدر.

المصدر: dw.com