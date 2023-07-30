وسط الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة .. حريق يقطع الكهرباء في العراق

أفادت وزارة الكهرباء العراقية عن تسبب “حادث حريق” السبت في محطة كهربائية بانقطاع الكهرباء في عموم العراق، والعمل جار لإعادته خلال الساعات المقبلة، وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ويعد ملف الكهرباء ملفا حساسا في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن “المنظومة الكهربائية تعرضت السبت في الساعة الثانية عشر ظهرا واربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى ل”فرانس برس” أن الانقطاع طال “عموم العراق”.

المصدر: مواقع