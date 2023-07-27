عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 10:18

عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

منذ 34 mins 27 July، 2023
أخبار موقع المنار

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