الوزير بو حبيب استقبل سفير ارمينيا وأبلغه قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة إستمرار إغلاق معبر لاشين في ناغورني كاراباخ

إلتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاغن آتابكيان، الذي شكر لبنان على موقفه الداعم والمؤيد لإعادة فتح ممر لاتشين.

وأعرب الوزير بو حبيب عن قلقه “البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة إستمرار إغلاق معبر لاشين في ناغورني كاراباخ، وما يسببه ذلك من ضغط إنساني وصحي ومعيشي على السكان ويعطل الحركة التجارية”.

كما شدد بو حبيب على “أهمية توفير الظروف المناسبة للمفاوضات الثنائية بين ارمينيا واذربيجان، وضرورة فتح معبر لاشين، نظرا لأهميته الحيوية للسكان”.

كما أعاد الوزير بو حبيب “التأكيد على موقف لبنان المبدئي في الدعوة لاعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات بالطرق السلمية، بعيدا عن استخدام المدنيين او حقهم في وصول المساعدات الانسانية، كوسيلة ضغط لتحقيق اهداف سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام