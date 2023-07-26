المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد كميل باقر يزور جمعية قبس لتوثيق التعاون المستقبلي

زار المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد كميل باقر رئيس جمعية قبس لحفظ الآثار الدينية الحاج علي زريق في مقر الجمعية ببيروت وكان اللقاء فرصة لتوثيق التعاون المستقبلي ، حيث اُتفق على تعزيز العلاقات الثنائية لنقل الخبرات في ميدان الاهتمام بالآثار الدينية .

المستشار الثقافي السيد كميل باقر اعتبر ان الانتشار الواسع لثقافة زيارة مقامات الأنبياء والأولياء لدى الشعب الإيراني يشكل فرصة مهمة لتنشيط السياحة الدينية بين إيران ولبنان أكثر فأكثر.

السيد كميل باقر تباحث مع رئيس جمعية قبس الحاج علي زريق بموضوع وضع اساسات التفاهم على بلورة مشروع للتعاون في ميدان نقل الخبرات بين جمعية قبس والمؤسسات المعنية بملف المشاهد الدينية في الجمهورية الاسلامية الايرانية, حيث شدد المستشار السيد كميل باقر على اهمية نسج التعاون البناء في اطار برتوكولات لتبادل الخبرات و المعلومات فيما خصّ المشاهد الدينية في لبنان والتي يتم العمل على التحقيق في تاريخها .

من جهته ثمّن الحاج علي زريق للمستشار مبادرته للتعاون وتوفير ما يلزم من امكانات ، وقدم للسيد كميل باقر سلسلة من انجازات الجمعية المنشورة وبعض الخرائط التي تؤشر الى المواقع الدينية الاثرية الشيعية في لبنان.

وفي خلال الاجتماع جرى الاتفاق على سلسلة من الخطوات العملية منها :

-توفير خارطة المواقع الاثرية الدينية اللبنانية لمن يرغب من الايرانيين الراغبين في الافادة السياحة الدينية،

تبادل الوفود العلمية بما يرتبط بالنتقيب عن الاثار الدينية وبناء المتاحف الخاصة بالآثار الدينية.

-إيفاد متخصصين في ميدان بناء المتاحف من ايران الى لبنان لتعريفهم على جمعية قبس بهدف مدّهم بالتجارب المناسبة.

المصدر: موقع المنار