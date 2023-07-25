الشيخ دعموش: الاعتداء على القرآن يهدف لخلق فتنة ‏طائفية اسلامية مسيحية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي ‏دعموش ان “الاعتداء الجديد على القرآن في الدانمارك يؤشر ‏الى ان هناك غرفا سوداء صهيونية تحرك بعض الحاقدين ‏والمتعصبين في اكثر من مكان، للنيل من اقدس مقدسات ‏المسلمين وهو القران الكريم بأيادٍ مسيحية”، ولفت الى ان “ذلك يهدف لخلق فتنة ‏طائفية اسلامية – مسيحية، وجر المسلمين والمسيحيين الى ‏صراع طائفي لا يستفيد منه الا الصهاينة الذين يتربصون ‏بالمسلمين والمسيحيين”.

‏وقال الشيخ دعموش خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي ينظمه الحزب ‏في الأوزاعي “لم يعد يكف الاستنكار واصدار بيانات ‏الرفض لهذه الاعمال المشينة والمتكررة، بل بات المطلوب من ‏الحكومات الاسلامية والمسيحية وكل دول العالم التي تحترم ‏الاديان والمقدسات العمل على اتخاذ اجراءات صارمة بحق الدول ‏التي تسمح بأعمال من هذا النوع، واعتبارها شريكا كاملا بهذه ‏الجرائم، واستصدار قوانين دولية تجرم الفاعلين والدول التي ‏تغطيهم”.‏

وشدد الشيخ دعموش على ان “التراخي الدولي تجاه جرائم الاعتداء على الرموز ‏والمقدسات الاسلامية واعتبار ذلك ضمن اطار حرية الفكر ‏والتعبير، يدفع بالمتربصين وضعاف الايمان الى استفزازات ‏واعتداءات متبادلة، وجرأة غير مسبوقة على المقدسات والرموز ‏والكتب الدينية، وهذا ما لا يجوز لأحد ان يسمح به او يتساهل ‏فيه”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام