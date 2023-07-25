الوزير بيرم : نريد وطناً لا يوجد فيه إنغلاق ولا تقسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 17:52

الوزير بيرم : نريد وطناً لا يوجد فيه إنغلاق ولا تقسيم

منذ 1 ساعة 25 July، 2023
الوزير بيرم
الوزير بيرم
لبنان

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إننا:” نريد وطناً لا يوجد فيه إنغلاق ولا تقسيم بل وطن يليق بكلّ أبنائه وهذا ما نحاول أن نقدّم النموذج فيه”.
وتابع بيرم :”إذا بُسطت لنا اليد نمدّها إلى كلّ اللبنانيين لأننا نريد لبنان المواطنية ليس لبنان الزبائنية بل لبنان القيم والعدالة”.
كلام بيرم جاء خلال كلمةٍ ألقاها في المجلس العاشورائي في بلدة عنقون بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.
وختم :” نحن هدفنا العدالة فواجبنا هو بناء وطن العدالة ويحتاج إلى إجتماع والمحافظة على تعددية بلدنا وقيمه وأيضاً نحوّل الموهبة الفردية إلى مأسسة للموهبة حيث أول تجربة نجحت في لبنان كانت المقاومة على المستوى الإستخباري والمعلوماتي والقدرة العسكرية والتقنية والإستراتيجية فتغيرت المعادلة”.

المصدر: قناة المنار

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