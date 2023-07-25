فنيش: المقاومة هي سند للإصلاح وهي ضمانة لوجود البلد

قال الوزير والنائب السابق محمد فنيش أن مشكلة لبنان في الأداء السياسي وفي الذين يستفيدون من العصبيات الطائفية ليس لحسابات مصالح الوطن بل لحساباتهم الخاصة.

وتابع فنيش في المجلس العاشورائي في حارة صيدا الجنوبية “نحن نمتلك رؤية واضحة من خلال معرفتنا بتاريخ هذا البلد ومراكمة التجارب فنتعامل مع الواقع اللبناني بكلّ دقة لأننا حريصون والبعض إن كان فعلا حريص على الإصلاح فالمقاومة هي سند للإصلاح وهي ضمانة لوجود البلد لأن لا إصلاح من دون بلد ومن دون سيادة ومن دون ردع عدوّ عنصري طامع في الثروات وينتهك السيادة”.

وأضاف فنيش “نحن نلتزم بالدستور والقوانين إنطلاقاً من إحترامنا للعهود والمواثيق وهذه تجربتنا في الحياة النيابية أو الحكومية الشاهدة على ذلك ولم نخرق يوماً لا دستور ولا قانون”، ولفت إلى أن “أيّ إصلاح يُراد تنفيذه في لبنان نحن نؤيده وندعمه وجزءٌ من خلال آلية إتفاق الطائف وليس من خارجه”.

المصدر: مراسل الموقع