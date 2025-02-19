فنيش للمنار: مفهوم النصر لا يتمثل بالتكاليف بل بالاهداف وليس مقبولا ان نسمح بالتدخل الاميركي

أكد الوزير السابق محمد فنيش ان “لم يستطع العدو الصهيوني ان يزحزح مجاهد تربى في مدرسة الشهيد السيد حسن نصرالله”، ولفت الى انه “منذ 1982 لم يعرف الشهيد السيد نصرالله معنى الراحة”.

واوضح فنيش في حديث لقناة المنار مساء الاربعاء ان “أول من طرح استراتيجية دفاعية هو سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله”.

وشدد فنيش على ان “مفهوم النصر لا يتمثل بالتكاليف بل بالاهداف والقيم التي نمثلها”، وأكد انه “ليس مقبولا ان نسمح بالتدخل الاميركي او غيره”، وقال إن “خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون إيجابي ومعتدل وعلى الحكومة ان لا تلجأ الى استفزاز جمهور المقاومة ولا تخضع للخارج”.

المصدر: موقع المنار