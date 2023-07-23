مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الاحد 23-7-2023

حالة من الترقب والحذر على الجبهة التي فتحتها السويد ضد العالم الاسلامي ، اضطر معها الامام السيد علي الخامنئي لتوجيه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بأنَّ هذه الدولة تخاطر بوضع نفسها على عداوة مباشرة مع المسلمين كافة.

فهل تعمل السويد بنصيحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وتستشير خبراء القانون والفقه الاسلامي لادراك مخاطر المضي في خطها العدائي ، في وقت كان يخرج سلوان موميكا ليهدد بأنه سيحرق نسخا جديدة من القرآن الكريم ، فمعتوه ستوكولهم يخُيل اليه ومن معه أنهم بفعلتهم الدنيئة تلك يحطون من شأن كتاب الله الذي بنور هدايته سيلقف ما صنعوا، وأن ما صنعوا كيد متآمرين شذاذ لن يُفلحوا أمام أمة يتربع القرآن على قلوبها..

بقلب واهن ضعيف يواجه رئيس حكومة العدو الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة، فالازمة في الكيان الصهيوني أعمق من الازمة في قلب نتانياهو كما قالت الخارجية الايرانية .

فالاطباء خلصوا الى أنَّ قلب رئيس حكومة العدو بحاجة الى بطارية اصطناعية لتنظيم دقاته ، فماذا عن قلب الكيان المصطنع الذي يمر بحالات اضطراب غير مسبوقة ؟

فاكثر من نصف مليون مستوطن خرجوا الى الشوارع في تل ابيب والقدس المحتلة وغيرها من المدن بالتزامن مع اعلان المئات من الطيارين وقف الخدمة في سلاح الجو ما دفع بوزير الحرب يؤاف غالانت للطلب من الكنيست تأجيل التصويت على ما يسمى بالتعديلات القضائية واصفاً الوضع بالمقلق للغاية..

مقلق للغاية بات ملف الهجرة غير الشرعية بالنسبة للاوروبيين ما دفعهم لعقد مؤتمر في روما بحثا عن حل يوقف عن شواطئهم موجات الحالمين بغد أفضل.

كلمات الافتتاح تحمل مؤشر توصيات الختام ، تقديم حزمة دعم مقابل إبقاء النازحين في دول النزوح ، صراحة إلى حد الوقاحة لا شك أنها ستترك تداعيتها الخطيرة على لبنان.

كلمةٌ للرئيس نجيب ميقاتي أمام الحضور قبل أن يعود الى بيروت حيث يتوقع أن يعقد اجتماعا غدا مع نواب حاكم مصرف لبنان يُحددُ على ضوئه استقالتم من عدمها.

مصادر مطلعة أكدت للمنار أن موقف النواب الاربعة مرتبط بمدى استجابة الطبقة السياسية لخطتهم النقدية والمالية.

المصدر: قناة المنار