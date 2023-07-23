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July 23 2023 - 16:34

الشيخ دعموش: لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرر مشروعها في لبنان

منذ 3 ساعة 23 July، 2023
الشيخ علي دعموش
لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ كل المحاولات الأمريكية التي جرت حتى الآن لاستهداف المقاومة فشلت وكلّ المحاولات التي جرت لإبعاد شبابنا وأجيالنا المؤمنة والمتديّنة عن المقاومة فشلت ولن تؤدي إلى أيّ نتيجة.

وقال الشيخ دعموش “اليوم أجيال المقاومة التي هزمتهم في كلّ المراحل السابقة وفي كلّ المواقف وأفشلت خطتهم لن تُمكّنهم من تقسيم هذا البلد أو النيل من وحدته أو ضرب استقراره أو ضرب وحدته الوطنية”، وأضاف “لا تقسيم ولا فدرالية ولا كلّ هذه العناوين يمكن أن تمرّ على الإطلاق طالما أنّ هذا الجيل والأجيال القادمة تملك الإيمان والوعي والبصيرة وطالما أنها تملك الإرادة والعزم وطالما أنها تملك ثقافة وقِيم أبي عبد الله الحسين فلن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الخبيثة ولن يستطيعوا ضرب اللبنانيين ببعضهم”.

وأكد الشيخ دعموش “لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرّر مشروعها في لبنان لأننا طالما نحن هنا ونملك هذا المستوى من الوعي والبصيرة ونتحمّل مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية فلن يستطيع هؤلاء أن ينالو منّا عبر حصارٍ أو عقوبات أو ضغوط معيشية واقتصادية ومالية”، وتابع “هم مارسوا علينا كلّ الضغوطات خلال كلّ هذه السنوات الماضية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولن يستطيعوا أن يُبعدونا عن مسؤولياتنا .

المصدر: مراسل الموقع

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