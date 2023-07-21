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July 21 2023 - 20:18

طهران تفند مجددا مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير مسيرات إيرانية إلى روسيا

منذ 1 ساعة 21 July، 2023
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن ادعاء تصدير مسيرات إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا “اتهام لا أساس له من الصحة”.

ورد كنعاني على تحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة على إيران بذريعة بيع طائرات مسيرة لروسيا، حيث شدد على أن هذا “اتهام لا أساس له من الصحة”، لافتا إلى أن “أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا، عملٌ له أهداف سياسية بحتة”.

وأشار كنعاني إلى الحاجة للإسراع بإنهاء الأزمة الأوكرانية “بالوسائل الدبلوماسية”.

وأضاف “للأسف، الغرب، بدوافع سياسية لجأ إلى ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، حيث يحاول الاستمرار في استخدام السياسة غير الفعالة والفاشلة لفرض عقوبات على الأمة الإيرانية”، مؤكدا أن طهران “تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة ضد تدابير العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه”.

المصدر: وكالة مهر

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