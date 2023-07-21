في حلقة من اعداد ديما جمعة في برنامج الخط الساخن بعنوان “نفايات المخيمات ازمة تتفاقم منذ اعوام : فهل تتحمل الاونروا مسؤولياتها؟ ”

شرح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل كيف بدأت مشكلة نفايات المخيمات، حيث اكد ان المهام المتعلقة بمنظمة الاونروا هي رفع النفايات من المخيمات ولكن اليوم هناك تقلص من العديد من الخدمات التي يجب ان تقوم بها الاونروا وذلك لاسباب سياسية، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لم تعد البلديات قادرة على سداد الديون المتراكمة واداء واجبات الاونروا



“اجندة التوطين”في مقابلة على قناة المنار اتهم رئيس بلدية الغبيري معن الخليل المديرة الجديدة لمنظمة الاونروا بتنفيذ خطة سياسية هدفها توطين الفلسطنين في لبنان من خلال تقليص العديد من الخدمات التربوية والصحية لتشتيت سكان المخيمات في ظل غياب فرص العمل للشباب الفلسطيني مما يؤدي الى تفاقم الواقع المعيشي“جولة للاخت ديما جمعة على مكب النفايات في ارض جلول”في جولة ميدانية قامت بها الزميلة ديما جمعة على مكب النفايات في منطقة ارض جلول مدخل مخيم صبرا وشاتيلا نقلت واقع مكبات النفايات ووضعها على مدخل المخيم

“ماذا وجدت الاخت ديما جمعة في مكب الدوخي مدخل مخيم شاتيلا؟”

استمرت جولة تلاخت ديما جمعة وصولا الى مكب الدوخي في مخيم شاتيلا لتنقل مشهد غير مقبول.. ما هو الواقع؟

” مكب النفايات تحت جسر حارة حريك”

في مقابلة مع الاخت ديما جمعة مع مسؤول الاشغال في بلدية حارة حريك عاطف بعجور تبين ان معظم تلك النفايات تحت جسر الحارة هي من مخيم برج البراجنة وتم مراجعة المعنين فلم يتوصلوا حتى اليوم إلى حل

“قرار بلدية الغبيري”

اعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل انه إعتبارا من 26 تموز سوف تتوقف بلدية الغبيري عن رفع النفايات من مكبات مدخل مخيم صبرا وشاتيلا ويجب على منطمة الاونروا القيام بواجبها بالتسديد لبلدية الغبيري ما يتوجب عليها بعد الكثير من التسويف والنكس بالوعود والعهود وذلك من خلال الغاء كل قرار يأخذ في إجتماع سابق

“اين وزارة البيئة؟”

في مداخلة لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين شدد على ضرورة تدخل مجلس الوزراء بشكل جدي وفعال، وعلى ضرورة تطبيق مبدأ الملوث يدفع حيث يجب إستيفاء الرسوم من المنظمة الاونروا خاصة بأن البلديات لم تعد قادرة على تحمل التكاليف التشغيلية المرتفعة

المصدر: قناة المنار