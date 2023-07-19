حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية يُنهي التحضيرات كافة لإحياء أيام العزاء

انشر تحيي النبطية ومنطقتها الايام العشرة الاولى من شهر محرم الهجري، والتي تنطلق اليوم بإقامة مجالس العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين، في البلدات والقرى كافة، والتي اتشحت بالسواد وغطت شوارعها وساحاتها الرايات السوداء.

وقد أنهى “حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية التحضيرات اللوجستية والاعلامية كافه لإحياء أيام العزاء وعلى امتداد قرى وبلدات المنطقة، وسيتم إحياء ذكرى شهادة سبط الرسول وآل بيته بمجالس وفعاليات متنوعة.

واعلن مدير المكتب الاعلامي ل”حزب الله” في المنطقة عماد عواضة أنه “على صعيد الإحياء في المنطقة سيقام ١٩٩ مجلس عزاء للاخوة والأخوات بالإضافة إلى المسيرات الحسينية التي ستنطلق في كل قرية ومدينة الى جانب المضائف التي انتشرت على الطرقات وعلى مداخل الأندية الحسينية كما المجمعات، وعلى صعيد كشافة الإمام المهدي مفوضية جبل عامل الثانية، سيكون هناك ٢١٠ مجالس للفتية والفتيات، بالإضافة إلى ١٦٠ مسيرة و انتاج عمل فني “طريق الشمس” .

ودعا عواضة الأهالي الى المشاركة في المجالس العاشورائية قائلاً: “من هنا نتوجه الى كلّ الحسينيين وكل الزينبيات، قوموا إلى العزاء ولبّوا النداء إنها ليالي عاشوراء، وإنّ حضوركم اليوم هو تأكيد على الوقوف والصرخة بوجه الأعداء وبوجه كلّ الذين يتآمرون على النهج الحسيني المقاوم” .

وختم عواضة: “هذا النهج الذي تجسدونه أنتم بروحيّتكم وبحضوركم وبصرختكم”.

كذلك انهت لجنة عاشوراء في مدينة النبطية التحضيرات كافة لاحياء المناسبة، حيث ستنظم طيلة ليالي الايام العشرة الاولى من محرم، مسيرات عاشورائية في النبطية ومجالس عزاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام