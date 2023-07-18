المرتضى: لانتخاب رئيس يتعاون مع الشرفاء الوطنيين لوأد مكائد التقسيم

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى من مدينة صور أن “أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة رئيس صادق أمين يبث روح صور في نفوس جميع اللبنانيين، يأتي ليتعاون مع الشرفاء الوطنيين لوأد مكائد التقسيم، واضح في قناعاته ومؤمن بأن وطننا وعيش المعية صنوان وأن زوال عيش المعية يفضي الى زوال لبنان”.

وتابع المرتضى “نحتاج لرئيس يتصدى الى المساعي الخبيثة الرامية الى تثبيت النزوح السوري في لبنان المتزامنة مع الضخ الاعلامي الذي يعمل على تيئيس المسيحيين من الصيغة اللبنانية ويحضهم على الهجرة افراغا للكيان من مكونه العزيز”، واضاف “رئيس يقولها واضحة صريحة لا لجلجة فيها: اسرائيل هي عدوي وعدو المسيحيين وعدو كل اللبنانيين، والمقاومة حصنهم ودرعهم الواقي ووسيلة التحرير واداة الردع في وجه آلة الاحتلال والقتل والتشريد والتدمير”.

وقال المرتضى “مصيبة لبنان الكبرى ونقمته أيها الأحبة ليست في حالة التنوع القائمة فيه”، وتابع “التنوع نعمة ومصيبة وطننا ونقمته تتمثل في ذلك الكيان الشيطاني الذي زرعته يد الشر الى الجنوب من حدودنا ليعيث فسادا في منطقتنا ويبث الفتن بين مكوناتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام