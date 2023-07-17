لجنة “دعم المقاومة في فلسطين”: جنين أثبتت أنها خزان الثورة وعرين الاحرار

عقدت لجنة “دعم المقاومة في فلسطين” الاثنين اجتماعها الدوري برئاسة أمين السر مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، بحضور الاعضاء ممثلي القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، حيث تم البحث في آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأشاد المجتمعون في بيان لهم “بالمقاومة الباسلة وصمود أهالي مدينة جنين ومخيمها على توحدهم في صد العدوان الصهيوني الهمجي وإفشال أهدافه ومخططاته”، وحيوا “الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان”، وتمنوا “الشفاء العاجل للجرحى والتعويض لكل العائلات التي تعرضت منازلهم للقصف والتدمير”.

وقال البيان “لقد شكل نجاح المقاومة وخاصة في تكتيكاتها الجديدة التي ابتدعتها خلال المواجهة الى استدراج قوات العدو وايضا في تقليل الخسائر لديها وتثبيت معادلة الردع التي حاول الكيان الصهيوني استعادتها”، واضاف “على الرغم مما تعرضت له المدينة ومخيمها من عدوان صهيوني شامل برا وجوا، وارتكابه مجازر في حق المدنيين، إلا أن جنين كعادتها أثبتت أنّها خزان الثورة، وعرين الاحرار والمقاومين”.

وهنأ البيان “قيادة حزب الله وجمهور المقاومة في الذكرى الـ17 لعدوان تموز الوعد الصادق”، وأكد ان “هذا الانتصار ادحض المشروع الصهيو اميركي في المنطقة الذي سوقت له وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايز وانهى حلم ما سمي باسرائيل الكبرى واسس لمرحلة جديدة ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات”، وأشاد “بصمود اهلنا في شبعا وقرى العرقوب، مؤكدين تضامنهم مع خيمة المقاومة ضد الاحتلال”.

واستنكر البيان “اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الاقصى بعد مواجهات عنيفة مع الاهالي والمرابطين”، ونددوا “بالمعاملة الصلفة لاسرانا البواسل داخل زنازينهم من قبل ادارة السجون الصهيونية بمنعها رش مبيدات للحشرات ومنعها للتهوئة عنهم بهدف اذلالهم في ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة”، ودعا “المجتمع الدولي والصليب الاحمر الى معاينة السجون فورا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام